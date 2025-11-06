Ettevõtete kataloog
SoftServe
SoftServe Tarkvaraarendaja Palgad kohas Ukraine

Tarkvaraarendaja tasu in Ukraine ettevõttes SoftServe ulatub UAH 420K year kohta taseme L1 puhul kuni UAH 2.74M year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Ukraine kogusumma on UAH 2.13M. Vaata ettevõtte SoftServe kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
(Algajate Tase)
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Block logo
+UAH 2.42M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed SoftServe?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

DevOps insener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SoftServe in Ukraine on aastase kogutasuga UAH 3,511,452. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SoftServe Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ukraine on UAH 2,131,953.

Muud ressursid