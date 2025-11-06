Tarkvaraarendaja tasu in Ukraine ettevõttes SoftServe ulatub UAH 420K year kohta taseme L1 puhul kuni UAH 2.74M year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Ukraine kogusumma on UAH 2.13M. Vaata ettevõtte SoftServe kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
