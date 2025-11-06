Tarkvaraarendaja tasu in Mexico ettevõttes SoftServe ulatub MX$710K year kohta taseme L2 puhul kuni MX$891K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Mexico kogusumma on MX$657K. Vaata ettevõtte SoftServe kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
