SoftServe
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Mexico

SoftServe Tarkvaraarendaja Palgad kohas Mexico

Tarkvaraarendaja tasu in Mexico ettevõttes SoftServe ulatub MX$710K year kohta taseme L2 puhul kuni MX$891K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Mexico kogusumma on MX$657K. Vaata ettevõtte SoftServe kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
(Algajate Tase)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed SoftServe?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SoftServe in Mexico on aastase kogutasuga MXMX$26,187,808. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SoftServe Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Mexico on MXMX$18,847,734.

