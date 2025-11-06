Tarkvaraarendaja tasu in Lviv Metropolitan Area ettevõttes SoftServe ulatub UAH 552K year kohta taseme L1 puhul kuni UAH 2.15M year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Lviv Metropolitan Area kogusumma on UAH 2.01M. Vaata ettevõtte SoftServe kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
UAH 552K
UAH 552K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.19M
UAH 585.2
UAH 0
L3
UAH 2.55M
UAH 2.55M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.15M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
