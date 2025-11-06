Tarkvaraarendaja tasu in Krakow Metropolitan Area ettevõttes SoftServe ulatub PLN 191K year kohta taseme L2 puhul kuni PLN 309K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Krakow Metropolitan Area kogusumma on PLN 246K. Vaata ettevõtte SoftServe kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
