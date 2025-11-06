Ettevõtete kataloog
SoftServe Tarkvaraarendaja Palgad kohas Colombia

Tarkvaraarendaja kogutasu in Colombia ettevõttes SoftServe on COP 167.51M year kohta taseme L2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Colombia kogusumma on COP 200.61M. Vaata ettevõtte SoftServe kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
(Algajate Tase)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.51M
COP 162.8M
COP 0
COP 4.71M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Block logo
+COP 235.57M
Robinhood logo
+COP 361.49M
Stripe logo
+COP 81.23M
Datadog logo
+COP 142.16M
Verily logo
+COP 89.36M
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed SoftServe?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

DevOps insener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SoftServe in Colombia on aastase kogutasuga COP 221,065,455. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SoftServe Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Colombia on COP 200,607,008.

