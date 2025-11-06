Tarkvaraarendaja tasu in Bulgaria ettevõttes SoftServe ulatub BGN 59.3K year kohta taseme L2 puhul kuni BGN 61.9K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Bulgaria kogusumma on BGN 57.8K. Vaata ettevõtte SoftServe kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
