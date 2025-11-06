Ettevõtete kataloog
SoftServe
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Bulgaria

SoftServe Tarkvaraarendaja Palgad kohas Bulgaria

Tarkvaraarendaja tasu in Bulgaria ettevõttes SoftServe ulatub BGN 59.3K year kohta taseme L2 puhul kuni BGN 61.9K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Bulgaria kogusumma on BGN 57.8K. Vaata ettevõtte SoftServe kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
(Algajate Tase)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+BGN 99.5K
Robinhood logo
+BGN 153K
Stripe logo
+BGN 34.3K
Datadog logo
+BGN 60.1K
Verily logo
+BGN 37.8K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta
Millised on karjääritasemed SoftServe?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

DevOps insener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SoftServe in Bulgaria on aastase kogutasuga BGN 129,178. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SoftServe Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Bulgaria on BGN 61,776.

Esiletõstetud töökohad

    SoftServe jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid