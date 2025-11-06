Ettevõtete kataloog
SoftServe
  • Palgad
  • Ärianalüütik

  • Kõik Ärianalüütik Palgad

  • Poland

SoftServe Ärianalüütik Palgad kohas Poland

Ärianalüütik kogutasu in Poland ettevõttes SoftServe on PLN 209K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Poland kogusumma on PLN 211K.

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
Viimased Palgaandmed
Millised on karjääritasemed SoftServe?

KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes SoftServe in Poland on aastase kogutasuga PLN 291,896. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SoftServe Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Poland on PLN 206,338.

Muud ressursid