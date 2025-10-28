Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Poland kogusumma ettevõttes Softeq on PLN 214K year kohta. Vaata ettevõtte Softeq kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Mediaan pakk
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kokku aastas
PLN 214K
Tase
-
Põhipalk
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Boonus
PLN 0
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Softeq in Poland on aastase kogutasuga PLN 265,392. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Softeq Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Poland on PLN 185,774.

Esiletõstetud töökohad

    Softeq jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

