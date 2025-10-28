Ettevõtete kataloog
Softeq
Softeq Ärianalüütik Palgad

Mediaanne Ärianalüütik tasupaketi in Poland kogusumma ettevõttes Softeq on PLN 221K year kohta. Vaata ettevõtte Softeq kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Mediaan pakk
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Kokku aastas
PLN 221K
Tase
Senior
Põhipalk
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Boonus
PLN 0
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Softeq in Poland on aastase kogutasuga PLN 306,675. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Softeq Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Poland on PLN 221,160.

