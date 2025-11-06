Ettevõtete kataloog
SoftBank
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • San Francisco Bay Area

SoftBank Tarkvaraarendaja Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes SoftBank on $181K year kohta. Vaata ettevõtte SoftBank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
SoftBank
Research Engineer
Palo Alto, CA
Kokku aastas
$181K
Tase
L3
Põhipalk
$156K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$25K
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed SoftBank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SoftBank in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $225,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SoftBank Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $156,000.

Esiletõstetud töökohad

    SoftBank jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Palantir
  • Amplitude
  • Qualtrics
  • Medallia
  • Evercore
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid