Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Japan kogusumma ettevõttes SoftBank on ¥5.89M year kohta. Vaata ettevõtte SoftBank kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Kokku aastas
¥5.89M
Tase
L3
Põhipalk
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Boonus
¥2.54M
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SoftBank in Japan on aastase kogutasuga ¥14,567,298. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SoftBank Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Japan on ¥3,573,168.

