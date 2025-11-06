Ettevõtete kataloog
Soft Robotics
Soft Robotics Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Boston Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Boston Area kogusumma ettevõttes Soft Robotics on $195K year kohta. Vaata ettevõtte Soft Robotics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
Kokku aastas
$195K
Tase
-
Põhipalk
$182K
Stock (/yr)
$13K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Soft Robotics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Soft Robotics in Greater Boston Area on aastase kogutasuga $280,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Soft Robotics Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Boston Area on $182,000.

Esiletõstetud töökohad

    Soft Robotics jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

