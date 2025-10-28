Tarkvaraarenduse Juht tasu in India ettevõttes Societe Generale ulatub ₹6.62M year kohta taseme L3 puhul kuni ₹6.94M year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹5M. Vaata ettevõtte Societe Generale kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
