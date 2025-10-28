Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Societe Generale ulatub ₹1.69M year kohta taseme L1 puhul kuni ₹2.69M year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.96M. Vaata ettevõtte Societe Generale kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
