Andmeteadlane tasu in France ettevõttes Societe Generale ulatub €41.4K year kohta taseme L1 puhul kuni €31.2K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in France kogusumma on €44.6K. Vaata ettevõtte Societe Generale kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
€41.4K
€38.6K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.2K
€29.5K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
