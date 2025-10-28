Ettevõtete kataloog
Ärianalüütik kogutasu in India ettevõttes Societe Generale on ₹2.68M year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.8M. Vaata ettevõtte Societe Generale kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Societe Generale in India on aastase kogutasuga ₹3,555,332. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Societe Generale Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,795,167.

