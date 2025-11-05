Tarkvaraarendaja tasu in Greater Seattle Area ettevõttes Snap ulatub $201K year kohta taseme L3 puhul kuni $690K year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Seattle Area kogusumma on $430K. Vaata ettevõtte Snap kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$201K
$141K
$55.5K
$4.7K
L4
$394K
$197K
$195K
$2K
L5
$580K
$258K
$302K
$19.1K
L6
$678K
$278K
$386K
$14K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
100%
AASTA 1
Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
100% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.33% igakuiselt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.77% igakuiselt)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.77% igakuiselt)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.77% igakuiselt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
AASTA 1
33%
AASTA 2
13%
AASTA 3
Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
54% õigused omandatakse 1st-AASTA (4.50% igakuiselt)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.75% igakuiselt)
13% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.08% igakuiselt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
