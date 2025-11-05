Mediaanne Müük tasupaketi in United Kingdom kogusumma ettevõttes Snap on £110K year kohta. Vaata ettevõtte Snap kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
100%
AASTA 1
Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
100% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.33% igakuiselt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.77% igakuiselt)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.77% igakuiselt)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.77% igakuiselt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
AASTA 1
33%
AASTA 2
13%
AASTA 3
Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
54% õigused omandatakse 1st-AASTA (4.50% igakuiselt)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.75% igakuiselt)
13% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.08% igakuiselt)
Monthly vesting, no 1 year cliff
