Snap
  • Palgad
  • Toote Juht

  • Kõik Toote Juht Palgad

  • Greater Los Angeles Area

Snap Toote Juht Palgad kohas Greater Los Angeles Area

Toote Juht tasu in Greater Los Angeles Area ettevõttes Snap ulatub $240K year kohta taseme L3 puhul kuni $915K year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Los Angeles Area kogusumma on $426K. Vaata ettevõtte Snap kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$240K
$149K
$84.9K
$6.4K
L4
$391K
$205K
$169K
$15.9K
L5
$569K
$242K
$319K
$7.6K
L6
$689K
$264K
$425K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

100%

AASTA 1

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.33% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.77% igakuiselt)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.77% igakuiselt)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.77% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AASTA 1

33%

AASTA 2

13%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 54% õigused omandatakse 1st-AASTA (4.50% igakuiselt)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.75% igakuiselt)

  • 13% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.08% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Snap in Greater Los Angeles Area on aastase kogutasuga $915,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Snap Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Los Angeles Area on $400,000.

