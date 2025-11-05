Ettevõtete kataloog
Snap
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeanalüütik

  • Kõik Andmeanalüütik Palgad

  • Greater Los Angeles Area

Snap Andmeanalüütik Palgad kohas Greater Los Angeles Area

Keskmine Andmeanalüütik kogutasu in Greater Los Angeles Area ettevõttes Snap ulatub $130K kuni $190K year kohta. Vaata ettevõtte Snap kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Kogutasu

$150K - $171K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$130K$150K$171K$190K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

100%

AASTA 1

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (8.33% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.77% igakuiselt)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.77% igakuiselt)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.77% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AASTA 1

33%

AASTA 2

13%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Snap ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 54% õigused omandatakse 1st-AASTA (4.50% igakuiselt)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.75% igakuiselt)

  • 13% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.08% igakuiselt)

Monthly vesting, no 1 year cliff



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Snap in Greater Los Angeles Area on aastase kogutasuga $189,980. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Snap Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Los Angeles Area on $130,410.

