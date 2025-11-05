Tarkvaraarendaja tasu in Minneapolis-St. Paul Area ettevõttes SmartThings ulatub $109K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni $192K year kohta taseme Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Minneapolis-St. Paul Area kogusumma on $151K. Vaata ettevõtte SmartThings kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi