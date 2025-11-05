Ettevõtete kataloog
SmartThings Tarkvaraarendaja Palgad kohas Minneapolis-St. Paul Area

Tarkvaraarendaja tasu in Minneapolis-St. Paul Area ettevõttes SmartThings ulatub $109K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni $192K year kohta taseme Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Minneapolis-St. Paul Area kogusumma on $151K. Vaata ettevõtte SmartThings kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
(Algajate Tase)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed SmartThings?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area on aastase kogutasuga $245,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SmartThings Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Minneapolis-St. Paul Area on $150,000.

