Smartsheet
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • India

Smartsheet Tarkvaraarendaja Palgad kohas India

Tarkvaraarendaja kogutasu in India ettevõttes Smartsheet on ₹5.48M year kohta taseme Senior SE I puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹5.08M. Vaata ettevõtte Smartsheet kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SE I
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Smartsheet ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

34%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Smartsheet ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 34% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.50% kvartaliti)



Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Smartsheet in India on aastase kogutasuga ₹5,874,581. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Smartsheet Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹5,075,582.

