  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Andmeteadlane Palgad kohas Greater Seattle Area

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Greater Seattle Area kogusumma ettevõttes Smartsheet on $160K year kohta. Vaata ettevõtte Smartsheet kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Kokku aastas
$160K
Tase
Senior
Põhipalk
$160K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Smartsheet ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

34%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Smartsheet ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.25% kvartaliti)

  • 34% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.50% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Smartsheet in Greater Seattle Area on aastase kogutasuga $275,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Smartsheet Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Seattle Area on $161,500.

