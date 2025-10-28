Ettevõtete kataloog
Keskmine Andmeanalüütik kogutasu in United States ettevõttes Sleep Number ulatub $161K kuni $229K year kohta. Vaata ettevõtte Sleep Number kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Keskmine Kogutasu

$184K - $216K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$161K$184K$216K$229K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Sleep Number ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Sleep Number in United States on aastase kogutasuga $229,320. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Sleep Number Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $160,720.

