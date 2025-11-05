Ettevõtete kataloog
Slalom Build
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Lahenduste Arhitekt

  • Kõik Lahenduste Arhitekt Palgad

  • Canada

Slalom Build Lahenduste Arhitekt Palgad kohas Canada

Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Slalom Build on CA$143K year kohta. Vaata ettevõtte Slalom Build kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Kokku aastas
CA$143K
Tase
L5
Põhipalk
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$2K
Aastat ettevõttes
7 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Slalom Build?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Lahenduste Arhitekt pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Slalom Build in Canada on aastase kogutasuga CA$177,047. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Slalom Build Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$166,221.

Esiletõstetud töökohad

    Slalom Build jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid