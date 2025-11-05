Ettevõtete kataloog
Slalom Build
Slalom Build Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Chicago Area

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Chicago Area ettevõttes Slalom Build ulatub $97.4K year kohta taseme Engineer puhul kuni $189K year kohta taseme Senior Architect puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Chicago Area kogusumma on $140K. Vaata ettevõtte Slalom Build kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Engineer
(Algajate Tase)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed Slalom Build?

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Slalom Build in Greater Chicago Area on aastase kogutasuga $188,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Slalom Build Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Chicago Area on $129,000.

Esiletõstetud töökohad

    Slalom Build jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

