Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes Slalom Build ulatub CA$101K year kohta taseme Engineer puhul kuni CA$139K year kohta taseme Architect puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$109K. Vaata ettevõtte Slalom Build kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
