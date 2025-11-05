Ettevõtete kataloog
Slalom Build
Slalom Build Tarkvaraarendaja Palgad kohas Canada

Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes Slalom Build ulatub CA$101K year kohta taseme Engineer puhul kuni CA$139K year kohta taseme Architect puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$109K. Vaata ettevõtte Slalom Build kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Engineer
(Algajate Tase)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed Slalom Build?

Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Slalom Build in Canada on aastase kogutasuga CA$138,691. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Slalom Build Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$111,467.

Esiletõstetud töökohad

    Slalom Build jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

