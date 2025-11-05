Ettevõtete kataloog
Skydio
Skydio Mehaanika Insener Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Mehaanika Insener tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Skydio on $161K year kohta. Vaata ettevõtte Skydio kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
Kokku aastas
$161K
Tase
Engineer
Põhipalk
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Skydio?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Viimased Palgaandmed
25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Skydio ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Mehaanika Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Skydio in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $265,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Skydio Mehaanika Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $161,325.

