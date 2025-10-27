Ettevõtete kataloog
SIX
SIX Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Switzerland kogusumma ettevõttes SIX on CHF 117K year kohta. Vaata ettevõtte SIX kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Mediaan pakk
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Kokku aastas
CHF 117K
Tase
Software Engineer
Põhipalk
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Boonus
CHF 4.5K
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed SIX?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes SIX in Switzerland on aastase kogutasuga CHF 146,006. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SIX Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Switzerland on CHF 118,656.

