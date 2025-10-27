Ettevõtete kataloog
SIX
SIX Küberturbe Analüütik Palgad

Mediaanne Küberturbe Analüütik tasupaketi kogusumma ettevõttes SIX on CHF 85.2K year kohta. Vaata ettevõtte SIX kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Mediaan pakk
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Kokku aastas
CHF 85.2K
Tase
hidden
Põhipalk
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Boonus
CHF 4.3K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Küberturbe Analüütik ametikoha palgapakett ettevõttes SIX on aastase kogutasuga CHF 136,143. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SIX Küberturbe Analüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu on CHF 85,193.

