Similarweb Palgad

Similarweb palk ulatub $65,553 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $204,000 Juhtimiskonsultant ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Similarweb. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $111K

Andmeinsener

Andmeteadlane
Median $112K
Tootejuht
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Andmeanalüütik
Median $65.6K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $133K
Ärianalüütik
$76.1K
Graafiline Disainer
$96K
Juhtimiskonsultant
$204K
Turundus
$77K
Toote Disainer
$201K
Müük
$96.1K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Similarweb on Juhtimiskonsultant at the Common Range Average level aastase kogutasuga $204,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Similarweb keskmine aastane kogutasu on $100,412.

