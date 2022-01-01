Ettevõtete kataloog
Silicon Labs
Silicon Labs Palgad

Silicon Labs palga vahemik varieerub $50,868 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarenduse juht madalamas otsas kuni $301,500 Tehniline programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Silicon Labs. Viimati uuendatud: 8/25/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $135K
Riistvara insener
Median $150K

ASIC insener

Äri arendus
$194K

Infotehnoloog
$94.5K
Toote disainer
$89.7K
Tootehaldusr
$146K
Projektijuht
$221K
Müük
$102K
Küberturvalisuse analüütik
$165K
Tarkvaraarenduse juht
$50.9K
Tehniline programmijuht
$302K
Omandamise ajakava

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsiatüüp
RSU

Silicon Labs-s kehtivad RSUs 3-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 33% omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)

Kõrgeima palgaga roll Silicon Labs on Tehniline programmijuht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $301,500. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Silicon Labs mediaan aastane kogukompensatsioon on $145,725.

Muud ressursid