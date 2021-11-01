Ettevõtete kataloog
Sigmoid
Sigmoid Palgad

Sigmoid palga vahemik varieerub $22,403 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $70,369 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $22.4K

Andmeinsener

Andmeteadlane
Median $38.9K
Andmeanalüütik
$23K

Andmeteaduse juht
$65.1K
Tarkvaraarenduse juht
$70.4K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Sigmoid on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $70,369. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Sigmoid mediaan aastane kogukompensatsioon on $38,939.

Muud ressursid