Sigma Software Palgad

Sigma Software palga vahemik varieerub $8,358 kogu kompensatsioonis aastas Värbaja madalamas otsas kuni $89,550 Ehitusinsener kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Sigma Software. Viimati uuendatud: 8/22/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Tarkvaraarendaja
Median $79.9K

Backend tarkvara insener

Ehitusinsener
$89.6K
Tootehaldusr
$72.4K

Värbaja
$8.4K
Lahendusarhitekt
$62.4K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Sigma Software'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $89,550 ücretle Ehitusinsener at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Sigma Software'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $72,360'dır.

