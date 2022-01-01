Ettevõtete kataloog
SiFive
SiFive Palgad

SiFive palga vahemik varieerub $61,777 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $198,990 Elektriinsener kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt SiFive. Viimati uuendatud: 8/22/2025

$160K

Riistvara insener
Median $79K
Tarkvaraarendaja
Median $61.8K
Elektriinsener
$199K

Tehniline kirjutaja
$92.5K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
Options

SiFive-s kehtivad Options 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

