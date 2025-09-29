Ettevõtete kataloog
SICK
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes SICK on $141K year kohta. Vaata ettevõtte SICK kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
SICK
Software Engineer
Minneapolis, MN
Kokku aastas
$141K
Tase
L2
Põhipalk
$133K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$7.5K
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed SICK?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Tarkvaraarendaja hos SICK in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $155,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SICK for Tarkvaraarendaja rollen in United States er $139,000.

