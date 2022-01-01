Ettevõtete kataloog
Shopee Palgad

Shopee palk ulatub $13,594 kogutasus aastas Äri Arendus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $231,746 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Shopee. Viimati uuendatud: 9/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Saidi töökindluse insener

AI insener

Tootejuht
Median $74.9K
Andmeanalüütik
Median $57K

Ärianalüütik
Median $75.8K
Äri Arendus
Median $13.6K
Andmeteadlane
Median $91.2K
Toote Disainer
Median $49.1K
Tehnilise Programmi Juht
Median $74.8K

Tehniliste projektide juht

Inimressursid
Median $54.8K
Finantsanalüütik
Median $60K
Turundus
Median $44.5K
Projektijuht
Median $38.7K
Värbaja
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Raamatupidaja
$49.8K
Ärioperatsioonid
$46.9K
Ärioperatsioonide Juht
$44.7K
Geoloogiainsener
$174K
Graafiline Disainer
$71.2K
Infotehnoloog (IT)
$44.2K
Õiguslik
$98K
Müük
$41.3K
Tarkvaraarenduse Juht
$225K
UX Uurija
$102K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Shopee ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Shopee is $70,340.

Muud ressursid