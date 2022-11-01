Ettevõtete kataloog
ShopBack Palgad

ShopBack palk ulatub $15,900 kogutasus aastas UX Uurija ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $388,746 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ShopBack. Viimati uuendatud: 9/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $54.4K
Tootejuht
Median $120K
Ärianalüütik
$44.3K

Äri Arendus
$50.7K
Turundus
$49K
Toote Disainer
$74.4K
Tarkvaraarenduse Juht
$389K
UX Uurija
$15.9K
Õiguste omandamise graafik

5%

AASTA 1

25%

AASTA 2

70%

AASTA 3

ShopBack ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 5% õigused omandatakse 1st-AASTA (5.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 70% õigused omandatakse 3rd-AASTA (70.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ShopBack on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $388,746. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ShopBack keskmine aastane kogutasu on $52,503.

