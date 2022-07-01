Ettevõtete kataloog
Shipwell Palgad

Shipwell palk ulatub $96,900 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $201,000 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Shipwell. Viimati uuendatud: 9/18/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $115K

Backend tarkvarainsener

Kliendi Edu
$102K
Andmeteaduse Juht
$201K

Toote Disainer
$96.9K
Tarkvaraarenduse Juht
$161K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Shipwell on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $201,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Shipwell keskmine aastane kogutasu on $115,000.

Muud ressursid