Ettevõtete kataloog
Shipt
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Shipt Palgad

Shipt palk ulatub $41,078 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $362,875 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Shipt. Viimati uuendatud: 9/18/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend tarkvarainsener

Andmeteadlane
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Tootejuht
Median $147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Toote Disainer
Median $110K

UX disainer

Tarkvaraarenduse Juht
Median $195K
Raamatupidaja
$128K
Ärianalüütik
$76.9K
Klienditeenindus
$41.1K
Infotehnoloog (IT)
Median $88.2K
Toote Disaini Juht
$201K
Programmijuht
$167K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $170K
Lahenduste Arhitekt
$99.1K
Tehnilise Programmi Juht
$121K
UX Uurija
$162K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Shipt on Andmeteadlane at the L5 level aastase kogutasuga $362,875. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Shipt keskmine aastane kogutasu on $152,898.

Esiletõstetud töökohad

    Shipt jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Turo
  • Carbon Health
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid