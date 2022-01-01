Ettevõtete kataloog
Shipsy
Shipsy Palgad

Shipsy palk ulatub $16,858 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $24,178 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $24.2K
Klienditeenindus
$16.9K
Tootejuht
$22.2K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Shipsy on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $24,178. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Shipsy keskmine aastane kogutasu on $22,163.

