Ettevõtete kataloog
Shiprocket
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Shiprocket Palgad

Shiprocket palk ulatub $6,676 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $65,083 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Shiprocket. Viimati uuendatud: 9/18/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $21K

Backend tarkvarainsener

Tootejuht
Median $29.9K
Inimressursid
$45.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Toote Disainer
$6.7K
Tarkvaraarenduse Juht
$65.1K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Самая высокооплачиваемая позиция в Shiprocket — Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $65,083. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shiprocket составляет $29,859.

Esiletõstetud töökohad

    Shiprocket jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Databricks
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Netflix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid