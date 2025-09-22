Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Shiftsmart on $225K year kohta. Vaata ettevõtte Shiftsmart kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
Shiftsmart
Software Engineer
New York, NY
Kokku aastas
$225K
Tase
-
Põhipalk
$100K
Stock (/yr)
$125K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Shiftsmart?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmed
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Esiletõstetud töökohad

    Shiftsmart jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid