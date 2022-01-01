Ettevõtete kataloog
Shield AI
Shield AI Palgad

Shield AI palk ulatub $100,000 kogutasus aastas Riistvarainsener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $391,950 Ärioperatsioonide Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Shield AI. Viimati uuendatud: 10/14/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Riistvarainsener
Median $100K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $289K

Kosmoseinsener
$166K
Ärioperatsioonide Juht
$392K
Äri Arendus
$130K
Andmeteadlane
$382K
Mehaanikinsener
$105K
Tootejuht
$182K
Värbaja
$161K
Tehnilise Programmi Juht
$182K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Shield AI ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Shield AI on Ärioperatsioonide Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $391,950. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Shield AI keskmine aastane kogutasu on $165,408.

