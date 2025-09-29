Tarkvaraarendaja kogutasu in United States ettevõttes SES Satellites on $111K year kohta taseme 9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $127K. Vaata ettevõtte SES Satellites kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
8
$ --
$ --
$ --
$ --
9
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
