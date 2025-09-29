Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Servus Credit Union on CA$152K year kohta. Vaata ettevõtte Servus Credit Union kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Kokku aastas
CA$152K
Tase
L3
Põhipalk
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$20.3K
Aastat ettevõttes
10 Aastat
Aastat kogemust
13 Aastat
Millised on karjääritasemed Servus Credit Union?

CA$226K

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Servus Credit Union in Canada on aastase kogutasuga CA$207,329. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Servus Credit Union Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$152,349.

