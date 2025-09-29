Ettevõtete kataloog
ServiceTitan
Keskmine Kogutasustus kogutasu in United States ettevõttes ServiceTitan ulatub $179K kuni $244K year kohta. Vaata ettevõtte ServiceTitan kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

$192K - $231K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$179K$192K$231K$244K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Kogutasustus andmete sisestusts ettevõttes ServiceTitan avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

ServiceTitan ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

The highest paying salary package reported for a Kogutasustus at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $244,122. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Kogutasustus role in United States is $178,883.

