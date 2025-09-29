Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes ServiceTitan ulatub $247K year kohta taseme Senior Software Engineer I puhul kuni $200K year kohta taseme Senior Software Engineer II puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $226K. Vaata ettevõtte ServiceTitan kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

ServiceTitan ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes ServiceTitan in United States on aastase kogutasuga $292,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ServiceTitan Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $224,000.

