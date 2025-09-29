Ettevõtete kataloog
ServiceTitan
Mediaanne Värbaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes ServiceTitan on $140K year kohta. Vaata ettevõtte ServiceTitan kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Kokku aastas
$140K
Tase
L4
Põhipalk
$100K
Stock (/yr)
$20K
Boonus
$20K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed ServiceTitan?

$160K

Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

ServiceTitan ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes ServiceTitan in United States on aastase kogutasuga $221,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ServiceTitan Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $140,000.

