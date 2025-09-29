Ettevõtete kataloog
ServiceTitan
ServiceTitan Tootejuht Palgad

Tootejuht kogutasu in United States ettevõttes ServiceTitan on $182K year kohta taseme Product Manager puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $194K. Vaata ettevõtte ServiceTitan kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Product Manager
$182K
$175K
$0
$6.9K
Senior Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

ServiceTitan ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes ServiceTitan in United States on aastase kogutasuga $226,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ServiceTitan Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $187,000.

